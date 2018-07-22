Террі невдовзі завершить кар'єру та почне працювати на експертом на телебаченні

Екс-капітан збірної Англії Джон Террі повісить бутси на цвях та піде працювати експертом на англійське телебачення.

37-річний Террі, який нещодавно покинув Астон Віллу та отримав статус вільного агента, може невдовзі оголосити про завершення кар'єри та піти працювати на місцеве спортивне телебачення у якості експерта, пише Mirror.

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За інформацією джерела, телеканал Sky Sports запропонував Террі роботу експертом. Джон може працювати разом з іншими легендарними гравцями Гарі Невіллом та Джеймі Караггером.

Зараз Террі знаходиться у Португалії, де проводить свою відпустку. Нагадаємо, минулий сезон екс-капітан Челсі провів в Ченпіоншипі за Астон Віллу.

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