Террі: Не шкодую, що завершив кар'єру

Тренер Астон Вілли Джон Террі розповів, чи скучить за футболом у статусі гравця.

"Чи скучив за грою? Чесно, ні. Величезний тиск, тому не сумую. Коли дивишся такі матчі, як фінал Кубка ліги, хочеться самому вийти на поле. Але весь цей тиск мені не подобається. Тому зараз насолоджуюсь життям.

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У своїх тренерів я завжди намагався чогось навчитись. Робив позначки під час тренувань. Зараз намагаюся прогресувати. Робота тренера в цьому плані схожа на роботу футболіста: перед кожним заняттям потрібно намагатися стати кращим, думати, в чому помилився. Все це нагадує школу, в якій ти постійно вчишся і аналізуєш", – сказав Террі Sky Sports.

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