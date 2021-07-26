Террі назвав причини відходу з Астон Вілли – легенда мріє стати головним тренером
17:47 - Читать на русском
Джон Террі не планує обмежувати свій тренерський досвід лише роботою асистента у Астон Віллі.
"Я хочу бути повністю відвертим та з повагою до головного тренера Діна Сміта і усіх в Астон Віллі. Щиро вважаю, що несправедливо йти з командою в новий сезон, не будучи впевненим у собі на 100%.
Я планую провести певний час з сім'єю, а потім продовжу свою діяльність в клубах Європи, щоб досягти мети і стати головним тренером", – цитує Террі офіційний сайт клубу.
За підсумками минулого сезону АПЛ Астон Вілла разом із Террі фінішувала на 11-й сходинці.
Казка сотні й однієї ночі Гвардіоли, португальський мур чемпіона та крок Кейна до вічної слави – якою була АПЛ 20/21
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter