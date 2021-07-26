"Я хочу бути повністю відвертим та з повагою до головного тренера Діна Сміта і усіх в Астон Віллі. Щиро вважаю, що несправедливо йти з командою в новий сезон, не будучи впевненим у собі на 100%.

Террі пішов з Астон Вілли

Я планую провести певний час з сім'єю, а потім продовжу свою діяльність в клубах Європи, щоб досягти мети і стати головним тренером", – цитує Террі офіційний сайт клубу.

За підсумками минулого сезону АПЛ Астон Вілла разом із Террі фінішувала на 11-й сходинці.

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