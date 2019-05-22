toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Террі може очолити Мідлсбро

20:40 24 Читать на русском
Террі може очолити Мідлсбро
Джон Террі / Астон Вілла

Легенда Челсі, який зараз тренує Астон Віллу, Джон Террі, може очолити Мідлсбро.

Джон Террі веде перемовини з Мідлсбро щодо можливості очолити команду, яка зараз перебуває без тренера, повідомляє видання talkSPORT.

Пюліс не зміг вивести Мідлсбро в АПЛ та покинув команду

Нагадаємо, легендарний хавбек Челсі завершив професіональну кар'єру осінню минулого року, після чого став помічником головного тренера в Астон Віллі.

Террі: Не шкодую, що завершив кар'єру

Зауважимо, що у поточному сезоні Мідлсбро посів 7 місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу, всього на 1 бал поступившись Дербі Каунті 6-ю позицією, яка дає право зіграти в плей-офф за вихід в АПЛ.

blog_ava
Гвардіола узгодив контракт з Ювентусом, – ЗМІ
13:25
12760
Теги
Англія Мідлсбро Мідлсбро Чемпіоншип Джон Террі Джон Террі Астон Вілла Астон Вілла
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
50
хв
Інгулець
16:00
Агробізнес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук