Легенда Челсі, який зараз тренує Астон Віллу, Джон Террі, може очолити Мідлсбро.

Джон Террі веде перемовини з Мідлсбро щодо можливості очолити команду, яка зараз перебуває без тренера, повідомляє видання talkSPORT.

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Нагадаємо, легендарний хавбек Челсі завершив професіональну кар'єру осінню минулого року, після чого став помічником головного тренера в Астон Віллі.

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Зауважимо, що у поточному сезоні Мідлсбро посів 7 місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу, всього на 1 бал поступившись Дербі Каунті 6-ю позицією, яка дає право зіграти в плей-офф за вихід в АПЛ.