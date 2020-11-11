"Я хочу провести на Камп Ноу ще багато років і продовжувати вигравати титули. Більшої мотивації для мене не існує. Сподіваюся, що дуже скоро у нас буде можливість відсвяткувати титули з нашими вболівальниками.

Барселона розглядає можливість продажу тер Штегена

Барселона стала моїм домом, моєю родиною. Ми тут щасливі і на полі, і за його межами. І моє бажання, і бажання Барселони завжди полягало в тому, щоб узгодити продовження контракту і продовжити історію, яка почалася в 2014 році.

Барселона – це щось більше, ніж найбільший клуб світу. Місто і фанати з самого початку поставилися до мене так, ніби я один із них, і це дуже важливо для мене. Це почуття, яке я ніколи не забуду", – цитує тер Штегена Cope.

Нагадаємо, тер Штеген перейшов у Барселону в липні 2014 року з менхенгладбахської Борусії за 12 млн євро. У складі каталонців воротар виграв Лігу чемпіонів сезону 2014/15, Суперкубок УЄФА (2015), а також по 4 рази чемпіонат і Кубок Іспанії. Чинний контракт 28-річного німця з "синьо-гранатовими" розрахований до літа 2025 року.

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