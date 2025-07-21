Капітан Барселони Марк-Андре тер Штеген може знову піти на хірургічне втручання через проблеми зі спиною, повідомляє Mundo Deportivo.

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33-річний воротар має вирішити, чи готовий він до операції на міжхребцевому диску, яка може залишити його без футболу на термін від 1 до 4 місяців. Через проблему зі спиною голкіпер не міг тренуватися у звичному режимі й вже точно не поїде в передсезонний тур з основним складом Барселони.

Для самої ж Барселони негаразди тер Штегена можуть стати шансом полегшити своє фінансове становище, адже у такому випадку каталонцям дозволили б використовувати 80% від зарплати для реєстрації іншого гравця.

Нагадаємо, що німецький капітан Барселони через травму пропустив майже увесь сезон 2024/25. Влітку він отримав ще одного конкурента – окрім Войцеха Щенсни в команді тепер буде грати Жоан Гарсія, а сам тер Штеген розглядатиметься лише третім вибором на позицію воротаря.

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