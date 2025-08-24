Марк-Андре тер Штеген разом з іншими капітанами клубів чемпіонату Іспанії підписав заяву Асоціації футболістів Іспанії (AFE), яка засуджує намір провести матч Ла Ліги в Маямі, повідомляє RAC1.

Барселона розчарована такою дією свого голкіпера. Каталонці вважають, що тер Штегену не варто було підписувати лист, оскільки це суперечить інтересам клубу.

Раніше президент Ла Ліги Хав'єр Тебас висловив переконання, що матч 17-го туру між Вільяреалом та Барселоною відбудеться в Маямі цього року.

Нагадаємо, через травму Марк-Андре тер Штеген вибув зі складу "кулес" приблизно на чотири місяці.

