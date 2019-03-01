Тер Штеген зізнався, що хотів покинути Барселону

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген відверто розповів про початок своєї кар'єри в Барселоні.

"Власне, і мені, і Клаудіо Браво довелося справлятися з тим, що ми конкурували за звання першого номера.

Він чудовий воротар, який завоював тоді місце в стартовому складі. Тренеру не довелося вносити зміни, тому що в чемпіонаті у нього був голкіпер, який показує хорошу гру.

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Природно, в такій ситуації замислюєшся про своє майбутнє, тому що ігрова практика – це найголовніше.

Якби тренер сказав, що тепер я граю в чемпіонаті, а Браво в інших турнірах, краще б не стало. Я не цього хотів і в 2016 році замислювався про відхід з Барселони.

Я і Клаудіо були відверті щодо ситуації, що склалася. У певний момент тривати так більше не могло.

Барселона зробила конкретний вибір і обрала мене. Думаю, поки я це виправдовую", – цитує Тер Штегена Goal.

Нагадаємо, Клаудіо Браво у 2016-перейшов з Барселони у Манчестер Сіті, але так і не зміг закріпитись в основному складі англійського гранда.

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