Тер Штеген вважає справедливою втрату очок для Барселони

Воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген поділився враженнями від зустрічі із Севільєю (0:0).

"Гра вийшла інтенсивною і протікала з перемінним успіхом. В обох команд були шанси, але жодна з них не заслужила перемогу. Нічия – справедливий результат.

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Ми втратили два очки і тепер повинні поборотися за три в наступному матчі. Потрібно зберігати позитив і концентруватися на своїй команді.

З огляду на той настрій, який ми показали сьогодні, ми будемо боротися за кожне очко, а там подивимося", – сказав тер Штеген для Marca.

Нагадаємо, після 30-ти турів Ла Ліги Барса випереджає Реал на три очки, але у мадридців ще є гра в запасі.

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