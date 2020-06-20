toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ШАХТАР - ОЛЕКСАНДРІЯ ДИНАМО ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД СЕВІЛЬЯ - БАРСЕЛОНА

Тер Штеген вважає справедливою втрату очок для Барселони

13:19 - Читать на русском
Тер Штеген вважає справедливою втрату очок для Барселони
Марк-Андре тер Штеген/ Фото ФК Барселона

Воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген поділився враженнями від зустрічі із Севільєю (0:0).

 

"Гра вийшла інтенсивною і протікала з перемінним успіхом. В обох команд були шанси, але жодна з них не заслужила перемогу. Нічия – справедливий результат.

Севілья – Барселона: Мессі наїхав на кремезного суперника – аргентинець вийшов переможцем з бійки

Ми втратили два очки і тепер повинні поборотися за три в наступному матчі. Потрібно зберігати позитив і концентруватися на своїй команді.

З огляду на той настрій, який ми показали сьогодні, ми будемо боротися за кожне очко, а там подивимося", – сказав тер Штеген для Marca.

Нагадаємо, після 30-ти турів Ла Ліги Барса випереджає Реал на три очки, але у мадридців ще є гра в запасі.

Севілья розписала нічию з Барселоною: невдача каталонців як тенденція, криза нападників "блаугранас", Мессі – не Месія

blog_ava
Шахтар – Олександрія: анонс матчу УПЛ
08:00
3231
Теги
Марк-Андре Марк-Андре тер Штеген Барселона Барселона Іспанія Севілья - Барселона
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
47
хв
Уотфорд
14:30
Лестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук