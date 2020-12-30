Тер Штеген вперше став батьком – щаслива пара опублікувала зворушливе фото

Марк-Андре тер Штеген з дружиною / Фото з відкритих джерел

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген, нетипово для своєї позиції, відзначився найголовнішим "голом" у житті.

У німецького воротаря Марк-Андре тер Штегена народився син, чим він одразу похизувався в instagram, опублікувавши фото первістка.

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"Незабутній день в нашому житті. Ласкаво просимо у цей світ і нашу сім'ю, Бен тер Штеген. Ми любимо тебе", – написав 27-річний гравець під світлиною.

У 2017 Марк-Андре одружився зі своєю коханою Даніелою. В поточному сезоні тер Штеген провів 23 матчів, в яких пропустив 24 голи.

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