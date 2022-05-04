Тер Штеген не зіграє у червневих матчах збірної Німеччини, повідомляє офіційний сайт НФС. Марк вирішив взяти паузу на відновлення, адже останнім часом через травми він не мав можливості відпочивати у міжсезоння. Зокрема, голкіпер пропустив Євро-2020.

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Тер Штеген переговорив з Гансі Фліком. Головний тренер збірної Німеччини з розумінням підійшов до проблеми і дозволив воротарю Барселони не приїжджати на літні збори. "Йому потрібен відпочинок перед чемпіонатом світу в Катарі", – сказав Флік.

Збірна Німеччини у червні проведе 4 матчі Ліги націй: вдома та на виїзді з Італією, проти Англії та Угорщини. У розпорядженні Бундестім є інші голкіпери – Мануель Нойєр, Кевін Трапп і Бернд Лєно.

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