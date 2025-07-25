Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген не може порозумітися з керівництвом клубу.

Головний тренер Барселони Гансі Флік більше не довіряє тер Штегену. Як повідомляє Mundo Deportivo, німецький голкіпер ризикує втратити не лише місце в основі, а й капітанську пов'язку.

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Капітан має бути сполучною ланкою між командою, тренерським штабом, спортивним відділом та радою директорів. І наразі спілкування німця з трьома вищезгаданими рівнями клубу помітне своєю відсутністю.

Нещодавно тер Штеген повідомив про операцію і розкрив, що пропустить три місяці. Барселона хотіла зробити спільну заяву, але німець випередив прес-службу "кулес", створивши, ймовірно, проблему для своєї команди.

Річ у тому, що каталонці рекомендували б голкіперу не поспішати з відновленням і заявили б про понад чотири місяці. Це дозволило б зареєструвати гравця, а саме голкіпера Жоана Гарсію, якого влітку підписала Барселона, на 80% зарплатні тер Штегена. Так, торік "кулес" скористалися травмою Андреса Крістенсена.

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