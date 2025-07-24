"Я ношу кольори і футболку Барселони з великою гордістю – на полі або за його межами, в моменти успіху і в скрутні часи. Сьогодні для мене особисто важкий день. Фізично і морально я відчуваю себе у відмінній формі, хоча, на жаль, мене не залишають болі.

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Після інтенсивних обговорень з медичною командою Барселони і зовнішніми експертами я прийшов до висновку, що найшвидший і найбезпечніший спосіб повністю відновитися для мене – це операція на спині. Після останньої операції на спині я повернувся на поле через 66 днів, майже через два місяці. Цього разу лікарі вважають, що для повної безпеки буде потрібно три місяці.

На емоційному рівні мені дуже боляче не мати можливості підтримувати команду в цей час, але, на щастя, реабілітація піддається лікуванню, і шлях вже намічений. Я буду тримати вас в курсі свого одужання і хочу щиро подякувати всім вам, дорогі вболівальники Барси, за те, що ви завжди поруч. Не хвилюйтеся, я повернуся", – написав воротар у своєму Instagram.

Нагадаємо, що контракт тер Штегена з Барселоною розрахований до літа 2028 року.