Тер Штеген ставить ультиматум Барселоні – на голкіпера претендують європейські гранди

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген не проти підписати новий контракт з клубом, але висуває клубу свої вимоги.

У п'ятницю, 6 березня, агент німецького голкіпера розмовляв з Еріком Абідалем – технічним секретарем Барселони. Предметом перемовин було, зокрема, майбутнє 27-річного тер Штегена на Камп Ноу.

Баварія і Ювентус поборються за тер Штегена

Нещодавно в іспанських ЗМІ з'явилася інформація про можливий відхід воротаря збірної Німеччини, на якого вже націлилися Баварія та Ювентус. Однією з причин називали начебто не найкращі стосунки тер Штегена з Ліонелем Мессі (на одному з тренувань мало не дійшло до бійки). Втім, Марк-Андре готовий підписати новий контракт з Барселоною, адже почувається доволі щасливим у клубі, повідомляє Mundo Deportivo.

Тер Штеген будує будинок у Кастельдефельсі (передмістя Барселони, у якому мешкають майже всі гравці "синьо-гранатових"). Німець задоволений життям у Каталонії, але вважає, що повинен отримувати зарплатню на рівні з провідними голкіперами світу. Саме підвищення зарплатні є головною умовою при укладенні нового контракту. За неофіційною інформацію, тер Штеген заробляє неповних 100 тисяч євро на тиждень – це вдвічі менше, ніж, наприклад, Усман Дембеле та Іван Ракітіч.

Марк-Андре перебрався до Барселони у 2014 році з Борусії М за 12 млн євро. У складі "блаугранас" виграв Лігу чемпіонів, по 4 рази став переможцем чемпіонату та Кубка Іспанії. В сезоні 2019/20 провів 33 матчі у всіх турнірах, пропустив 34 голи. Чинна угода тер Штегена розрахована до літа 2022 року.

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