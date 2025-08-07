У Барселоні розгорається скандал навколо одного з лідерів команди – голкіпера Марка-Андре тер Штегена. За інформацією Mundo Deportivo, керівництво каталонського клубу серйозно розглядає можливість позбавити німця капітанської пов'язки на тлі погіршення стосунків між сторонами.

Скандал у Барселоні – клуб відкрив справу проти тер Штегена, який підклав свиню своєму конкуренту

Тер Штеген торік став новим капітаном після відходу Серхі Роберто, але тепер його авторитет у клубі під питанням. Причина – публічна заява воротаря про операцію на спині та тримісячне відновлення, яка неабияк розлютила президента Жоана Лапорту і спортивного директора Деку. Керівники вважають, що ця інформація мала бути озвучена лише після погодження з клубом.

Особливе роздратування викликав той факт, що якби тер Штеген пропустив не 3, а 4 місяці, Барселона мала б право використати 80% його зарплати для реєстрації іншого гравця – нового воротаря Жоана Гарсії, підписаного з Еспаньйола. Також, як раніше повідомлялось, воротар Барселони не погодився дати офіційний дозвіл на передачу інформації про свою травму та операцію медичній комісії Ла Ліги. Без цього документу клуб не може скористатися спеціальним правилом і використати 80% зарплати німця для реєстрації новачків.

Остаточне рішення щодо майбутнього капітана поки не ухвалене. Лапорта та Деку планують обговорити ситуацію з головним тренером Гансі Фліком після завершення короткої відпустки команди.

Нагадаємо, Барселона виграла всі матчі в азійському турне й готується провести матч на Кубок Жоана Гампера проти італійського Комо, яким керує Сеск Фабрегас.

