Тер Штеген пропустить останній товариський матч за збірну перед ЧС-2022
19:51 - Читать на русском
У Марк-Андре тер Штегена виявлено шлунково-кишкову інфекцію.
Воротар Барселони та збірної Німеччини Марк-Андре тер Штеген пропустить матч за національну команду через шлунково-кишкову інфекцію. Про це повідомляє офіційний Твіттер збірної Німеччини.
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Воротар залишиться у Франкфурті і приєднається до команди після того, як одужає. Таким чином, його участі на ЧС-2022 нічого не загрожує.
У середу, 16 листопада, збірна Німеччини зіграє товариський матч проти збірної Оману.
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