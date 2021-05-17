Воротар "блаугранас" і Бундестім змушений лягти під ніж через ушкоджене коліно. Про майбутню операцію кіпер сповістив у своєму Instagram.

Шуранов висловився щодо можливості грати за збірну Німеччини

"Мені сумно, що я пропущу Євро-2020 цього літа. Уперше за багато років я підтримуватиму свою країну з дому. Сподіваюся, що ми переможемо!", – написав страж воріт.

У нинішньому сезоні Марк-Андре тер Штеген провів 41 матч у всіх турнірах, із них лише 14 – "сухі". За відсутності вихованця Борусії М у таборі збірної Німеччини безальтернативним першим номером команди стане Мануель Нойєр.

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