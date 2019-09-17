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Тер Штеген пригадав роботу під керівництвом Фавра

06:00 109 Читать на русском
Тер Штеген пригадав роботу під керівництвом Фавра
Марк-Андре тер Штеген / ФК Барселона

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген поділився спогадами про роботу у Борусії М з нинішнім наставником Борусії Д Люсьєном Фавром.

"Я чудово знаю Фавра. Він перший, хто почав мені довіряти. Він один з найкращих тренерів, з якими я працював, і він думатиме, як по нас вдарити. Проте, ми зробимо все, щоб запобігти цього.

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Буде важко, але у нас є всі можливості для перемоги. Ми спробуємо вийти на поле з бажанням і тактичною підготовкою", – цитує тер Штегена Mundo Deportivo.

Тер Штеген та Фавр працювали разом з 2011 по 2014 роки, поки голкіпер не перейшов у Барселони.

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