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Тер Штеген повторив рекорд Пятова в Лізі чемпіонів

09:53 404 Читать на русском
Тер Штеген повторив рекорд Пятова в Лізі чемпіонів
Марк-Андре тер Штеген / фото: УЄФА

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген допоміг своїй команді втримати нічию у матчі 1-го туру Ліги чемпіонів проти Борусії Д.

 

На 57-й хвилині 27-річний німець парирував пенальті у виконанні півзахисника дортмундців Марко Ройса.

Борусія Д – Барселона – 0:0 – відеоогляд матчу

Таким чином, воротар "синьо-гранатових" має на своєму рахунку 4 відбитих пенальті з 6 в Лізі чемпіонів. Це найвищий результат на рівні з голкіпером Шахтаря Андрієм Пятовим (також 4) в історії турніру з моменту, відколи Opta веде статистику (з сезону-2003/04).

До слова, жодній з команд так і не вдалося відкрити рахунок у звітному матчі, який завершився безгольовою нічиєю. Таким чином, в групі F всі команди мають по 1 очку.

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Ліга чемпіонів Відеоновини Борусія Дортмунд - Барселона Андрій Пятов Андрій Пятов Марк-Андре тер Штеген Марк-Андре тер Штеген Барселона Барселона
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