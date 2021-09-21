"Прикро, звичайно. Хоча, в кінці ми змогли врятувати нічию, а це вже щось за такої гри. Після першого моменту суперника ми вже програвали, а це складно. Вони глибоко сіли в оборону, тягнули час. Це коштувало нам гри.

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Зрештою, я вважаю, що нічия – це хороший результат. Ми залишилися з рахунком 1:1, але відчували, що могли досягти більшого.

Вболівальники нам потрібні більше ніж будь-коли. Нам потрібно об'єднатися сильніше ніж будь-коли. Це непроста ситуація і для нас, і для них. Ми переконані, що енергія молодих гравців допоможе команді рухатися вперед", – цитує тер Штегена Mundo Deportivo.

Після 4-х турів Ла Ліги Барселона розташувалась на 7-й сходинці з 8-ма очками.

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