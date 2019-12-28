Тер Штеген легко забрав м'яч після удару Грізманна і потролив француза його ж святкуванням – кумедне відео

Гравці Барселони не відмовляють собі в розвагах під час командних тренувань.

Голкіпер каталонців Марк-Андре тер Штеген вирішив поглузувати з нападника Антуана Грізманна.

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В одному з моментів німець легко забрав м'яч після удару форварда і відсвяткував перемогу у фірмовому стилі екс-зірки Атлетіко. Воротар почав стрибати з ноги на ногу, приклавши руку до голови у формі букви "L" – Грізманн залишився "лузером".

Нагадаємо, наразі Барселона має двотижневу перерву, а свій наступний матч команда Вальверде зіграє 4 січня – 19 тур Прімери проти Еспаньйола.

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