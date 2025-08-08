Стосунки тер Штегена з Барселоною ніколи не були простими. Холодний і байдужий, на перший погляд, німець не хотів ділитись ігровим часом з Клаудіо Браво, конфліктував з Лео Мессі та й загалом вважався токсичним персонажем у роздягальні, попри роль капітана. До слова, цей статус він отримав передусім за вислуги, а не велику любов власних партнерів. Назвати його ідолом фанатів – теж буде перебільшенням. Ще після європейських провалів у Римі та Ліверпулі уболівальники проганяли Піке, Альбу, тер Штегена та інших ветеранів. Щоправда, у 2023-му він допоміг клубу виконати норми фінансового фейр-плей, погодившись на зниження зарплати в обмін на новий 5-річний контракт. Так каталонці загнали себе в нинішню пастку.

Барселона оголосила про травму Лєвандовскі – до старту Ла Ліги залишилося 8 днів

На старті минулого сезону тер Штеген зазнав важкої травми коліна у гостьовому матчі з Вільяреалом, вилетівши на 6-8 місяців. Поки клуб шукав йому заміну, резервний кіпер Іньякі Пенья непогано виконував функції "пожежника". Непогано – не означає добре. Тож Гансі Флік попросив Деку знайти більш досвідченого воротаря. Керівництво не вигадало нічого кращого, аніж запросити Войцеха Щенсни, який оголосив про завершення кар’єри в кінці сезону 2023/24. Поляк швидко набрав форму, а згодом витіснив кантерано зі стартового складу.

Новий сезон Ла Ліги Барселона розпочне гостьовим матчем з Мальоркою. betking прогнозує перемогу каталонців – 1,57. Малоймовірною є нічия – 4,25. А тріумф балеарців оцінили коефіцієнтом 5,33.

Тер Штеген відновився раніше, ніж передбачалося, і навіть отримав шанс у Вальядоліді. Флік виставив дубль перед матчем-відповіддю з Інтером. Після пропущеного м’яча за комірець (не обійшлось без рикошету) тренерський штаб, очевидно, вирішив, що Марк – не готовий. У важливих поєдинках з Реалом та Еспаньйолом, що гарантували "кулес" титул, грав Щенсни. Німець повернувся у передостанньому турі Ла Ліги проти Вільяреала, отримав повну торбу голів, а Барса поступилась вдома 2:3. Після цього трапилось Більбао – можливо, ключовий епізод у "справі тер Штегена".

Флік залишив капітана на лаві запасних у останньому матчі сезону. OK Diario пояснює, що за умови виходу на поле Марк отримав би солідний бонус, передбачений контрактом – 3,5 млн євро. Гансі, схоже, свідомо підіграв клубу, випустивши Пенью. Попри те, що останній взимку двічі зашкварився і не отримував шансів. Між керівництвом й тер Штегеном спалахнув конфлікт. Щойно з’явився реальний шанс підписати сенсаційного Жоана Гарсію, Барса запустила процес оновлення воротарської позиції. Флік був не проти. Тим паче, потенційний відхід німця міг розв'язати каталонцям руки у перемовинах з Ніко Вільямсом або Луїсом Діасом, які були пріотитетними цілями Лапорти на той момент.

Невдовзі тер Штегену повідомили, що основним буде екс-лідер Еспаньйола, а німець опуститься в ієрархії на принизливе третє місце. Тек тим часом люб’язно прийняв роль дублера Жоана Гарсії, продовживши контракт ще на два роки. Марк став у позу, пів літа майже не контактував з клубом, а потім вирішив прооперувати хвору спину. Словом, німець відмовився покидати клуб на будь-яких умовах, ризикуючи водночас залишитись без Мундіалю. Надто вже смачний контракт на Камп Ноу (7,5 млн євро нетто), а ще нова пасія – красива каталонська психологиня Она Селларес. З цього моменту розпочинається найцікавіше.

33-річний кіпер анонсував операцію наприкінці липня та оголосив у своїх соціальних мережах приблизний термін відновлення. "Фізично та спортивно я у дуже хорошій формі, але, на жаль, біль залишається. За підсумками інтенсивних обговорень з медичною командою ФК Барселона та зовнішніми експертами, найшвидшим і найбезпечнішим способом повного одужання є операція на спині. Після схожої ситуації я повернувся на поле через 66 днів, але зараз лікарі вважають, що це займе близько трьох місяців. На емоційному рівні мені дуже боляче не мати можливості допомагати команді протягом цього часу", – зазначив Марк.

Озвучивши коротший термін, без дозволу клубу, тер Штеген фактично вступив у відкритий конфлікт з керівництвом. У Барсі наполягають, що період відновлення становитиме 4-5 місяців. За правилами Ла Ліги, аби використати 80% зарплати травмованого гравця для реєстрації іншого футболіста, необхідно, аби той перебував поза грою щонайменше 16 тижнів. Ба більше, німець відмовився підписати медичний звіт, без якого "блаугранас" не можуть застосувати найпростіший механізм реєстрації Жоана Гарсії. За інформацією Diario Sport, він декілька днів ігнорував телефонні дзвінки і не захотів пускати клубних лікарів до власного будинку.

Чаша терпіння Лапорти переповнилась 7 серпня, коли прес-служба "кулес" оголосила про дисциплінарне провадження щодо тер Штегена з позбавленням капітанської пов’язки. Рішення начебто ухвалили після консультацій з тренерським штабом. Та показове приниження на цьому не завершилось. Уже наступного дня у нього забрали номер. Престижна "одиниця" дісталась Жоану Гарсії без боротьби. Реєстрація іспанця тепер – справа часу. Лапорта отримав несподіваний фінансовий важіль або, як говоряться іспанці, "паланку", завдяки переходу Іньїго Мартінеса в Аль-Наср.

BREAKING: Barça have officially announced that Ter Stegen is no longer the captain. pic.twitter.com/jKxFgzyZ5O — Barça Universal (@BarcaUniversal) August 7, 2025

"Зараз тер Штеген не може бути капітаном Барси, адже він обрав шлях конфронтації з клубом та особистої боротьби. Він робив помилки, і, можливо, клуб теж, але потрібно рухатися вперед, а не зациклюватися на минулому з нескінченним списком взаємних докорів. Пов'язка важлива, проте лідерство – ще важливіше", – наголошує Санті Нолла, головний редактор Mundo Deportivo. У німця не залишилось прихильників ні у ЗМІ, ні у роздягальні. Показово, що жоден партнер по команді не підтримав тер Штегена публічно. Скоріш за все, він більше не одягне "синьо-гранатову" футболку.

"Плакав і відмовлявся переходити": як Реал оформив рекордний трансфер в історії – 12 мільярдів, майстер-клас Флорентіно