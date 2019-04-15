Тер Штеген анонсував битву двох голодних команд

Голкіпер іспанської Барселони Марк-Андре тер Штеген поділився думками напередодні матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського Манчестер Юнайтед.

"Нам протистоїть така ж голодна команда, як і наша. Юнайтед часто забиває в гостях, а фора в нас мінімальна. Ми хочемо довести свою перевагу над таким маститим суперником в обох матчах.

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У Лізі чемпіонів може трапитися все що завгодно, просто згадайте три останніх сезони. Ми хочемо продемонструвати, що сильніші за МЮ, а для цього треба знову виграти, показавши хороший футбол.

Піке демонструє відмінну гру. Його досвід дуже важливий для нашої команди. Це провідний гравець Барселони, якщо ми говоримо про можливі успіхи. Давайте не витрачати час на розмови про те, що було в минулому. Так, рік тому ми вилетіли, і ми не хочемо повторення такого сценарію. Думаю, ми зможемо перемогти, плюс, на нашому боці будуть уболівальники.

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У Юнайтед дуже швидкі гравці, за якими потрібен постійно стежити. Манчестеру не потрібно кидатися стрімголов уперед, а тому він може серйозно ускладнити нам життя. Потрібно контролювати ініціативу, а в оборону зіграти так само, як у першому матчі", – цитує тер Штегена офіційний сайт УЄФА.

Відзначимо, що матч-відповідь 1/4 фіналу Барселона – Манчестер Юнайтед відбудеться у вівторок, 16 квітня. Початок зустрічі о 22:00. Перший поєдинок між командами завершився мінімальною перемогою "блаугранас".

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