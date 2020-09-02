Відома програма "Профутбол" більше не вийде в ефір. Олександра Лобода та Ігор Циганик, які були ведучими програми, відреагували на рішення про її закриття.

16 серпня програма "Профутбол" востаннє вийшла в ефір. До 10-річного ювілею забракло зовсім трохи – якихось два тижні. З серпня 2010-го програма виходила увечері кожної неділі.

Програма "Профутбол" припинила існування – холдинг "1+1 медіа" транслюватиме домашні матчі Динамо

"Так, це правда️ В історії "Профутболу" поставлена крапка. Проект проіснував 10 років. З них 9,5 я була його частиною. Це значний проміжок часу, який ти проживаєш з колективом, який стає тобі рідним... Це тут на фото нас двоє... За нами емблеми команд, а перед нами більше 50-ти людей, які стали тобі другою сім‘єю.

⠀

Тепер мої недільні вечори будуть іншими. Точно не гіршими. Я точно зможу відсвяткувати Великдень з мамою та на державні вихідні піти в гори з чоловіком.

Що далі? Поки залишу інтригу. Є пропозиції, є ідеї, є футбол. Але потрібен час аби все переосмислити і зробити вибір. Принаймні, до кінця наступного тижня завершити ремонт, – написала Олександра Лобода в Instagram.

"Дякую всім. Ми працювали для вас", – коротко відреагував Ігор Циганик, який був другим ведучим популярної програми.