У 2018 році наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью сказав, що вихід до Ліги чемпіонів і друге місце в АПЛ після Манчестер Сіті стало одним із його найбільших досягнень як тренера, з огляду на різницю в класі між двома командами.

Революція в Манчестер Сіті: клуб готовий попрощатися одразу з трьома зірками влітку і розглядає сенсаційне посилення

"Вихід до Ліги чемпіонів стане неймовірним успіхом, враховуючи ті кадрові проблеми, які у нас були. Тепер я розумію, чому Жозе тоді сказав це. Ми хочемо пробитися в Лігу чемпіонів.

Я говорив це тисячу разів: люди вважають само собою зрозумілим, що Сіті грає в Лізі чемпіонів щосезону. Я знаю, як це складно. Інакше всі великі команди були б у Лізі чемпіонів щосезону, але так не буває. Ми єдині, хто там, не знаю, скільки років. Я надаю великого значення таким речам, тому що це – та стабільність, до якої я завжди прагнув як тренер", – цитує Marca Гвардіолу.

За підсумками непоганих 30 турів Манчестер Сіті посідає місце поза зоною Ліги чемпіонів у турнірній таблиці АПЛ.

Борнмут пролетів повз півфінал Кубка Англії – кат Таловєрова став жахом Забарного, Холанд не забив пенальті й вилетів