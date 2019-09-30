"Тепер я почуваюся на всі сто, скоро почну забивати", – Азар заспокоїв критиків

Напередодні матчу другого туру Ліги чемпіонів проти Брюгге бельгійський півзахисник Реала відповів критикам, які незадоволені його першими матчами за мадридську команду.

"Я чудово почуваюся в Реалі. Так, люди очікують від мене більшого. Я теж. Знаю, що можу грати краще. Критика завжди буде. Я вимогливо ставлюся до себе. Зараз все йде не ідеально. Однак зараз я на 100% готовий і сподіваюся показати свій найкращий футбол в майбутніх матчах.

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Люди бачили, як я грав в Бельгії, у Франції і в Англії, але зараз я повинен грати ще краще, щоб фанати пишалися мною. Раніше я діяв на фланзі, а тут, у Мадриді, тренер дає мені, Каріму та Гарету більше свободи. Впевнений, що вже найближчим часом почну забивати", – цитує бельгійця Marca.

Нагадаємо, Азар перейшов у Реал влітку цього року. У перших чотирьох матчах за нову команду бельгієць результативними діями не відзначився.

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