Півзахисник Спеції Віктор Коваленко, права на якого належать Аталанті, поділився думками щодо своїх виступів за одного з аутсайдерів Серії А.

"Президент Аталанти Антоніо Перкассі переконав мене піти в оренду, щоби набратися досвіду. Спочатку було складно, як і в Аталанті. Але тепер усе йде найкращим чином. У головного тренера Спеції Тьягу Мотти різні важливі ідеї, це мотивує вас. Я не думаю, що я зробив неправильний вибір.

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Ліга чемпіонів унікальна, я хотів би знову зіграти в цьому турнірі. Повернення до збірної України було важливим кроком, це була моя мета. Оренда в Спецію може тільки допомогти мені, я маю досягти успіху. У майбутньому матчі з Ромою ми маємо досягти результату, це єдине, що має значення", – поділився Коваленко у коментарі TMW.

Додамо, що у поточному сезоні Віктор провів 10 матчів за Спецію в Серії А, у яких забив 1 гол та віддав 2 асисти.

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