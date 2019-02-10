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"Тепер вірю, що тобі 26 років", – Салах кардинально змінив імідж

18:04 739 Читать на русском
"Тепер вірю, що тобі 26 років", – Салах кардинально змінив імідж
Мохамед Салах / фото із соцмереж

Півзахисник Ліверпуля Мохамед Салах здивував вболівальників своїм зовнішнім виглядом.

Єгиптянин вперше за тривалий час зголив бороду. Його одноклубник Деян Ловрен пожартував над новим іміджем Салаха, залишивши коментар під постом в Інстаграмі: "Тепер вірю, що тобі 26 років".

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У нинішньому сезоні чемпіонату Англії Мохамед забив 17 голів і віддав 7 результативних передач в 26 зустрічах. Він очолює рейтинг бомбардирів турніру і посідає 8-е місце в списку найкращих асистентів.

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Теги
Англія Деян Ловрен Деян Ловрен Мохамед Салах Мохамед Салах Ліверпуль Ліверпуль
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