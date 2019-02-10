"Тепер вірю, що тобі 26 років", – Салах кардинально змінив імідж

Півзахисник Ліверпуля Мохамед Салах здивував вболівальників своїм зовнішнім виглядом.

Єгиптянин вперше за тривалий час зголив бороду. Його одноклубник Деян Ловрен пожартував над новим іміджем Салаха, залишивши коментар під постом в Інстаграмі: "Тепер вірю, що тобі 26 років".

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У нинішньому сезоні чемпіонату Англії Мохамед забив 17 голів і віддав 7 результативних передач в 26 зустрічах. Він очолює рейтинг бомбардирів турніру і посідає 8-е місце в списку найкращих асистентів.

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