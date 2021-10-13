Капітан збірної Боснії і Герцеговини Едін Джеко поділився емоціями від поєдинку 8-го туру кваліфікації до Мундіалю в Катарі проти національної команди України (1:1).

"Для глядачів це була хороша гра. Нам було важко. Думаю, спершу вони були кращими, аж до забитого м'яча, а потім домінували ми.

Україна – Боснія і Герцеговина – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Ми також створили низку моментів і в підсумку зрівняли рахунок. Це хороший результат. Хлопці чудово билися, а головне – тепер усе в наших руках. У цій кваліфікації ми ще маємо, над чим попрацювати", – цитує форварда офіційний сайт Футбольного союзу Боснії і Герцеговини.

Нагадаємо, що збірна України напередодні не втримала перемогу над боснійцями. На гол Андрія Ярмоленка в першому таймі балканці відповіли забитим м'ячем Ахмедходжіча під завісу поєдинку. Тепер доля путівки на ЧС-2022 для "синьо-жовтих" залежить від результатів збірних Фінляндії та Боснії.

"Пора дорослішати, Олександре Васильовичу": що таке "Петрабол" і куди шлють Матвієнка – Україна на межі