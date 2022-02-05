"Манчестер Юнайтед заслуговує на критику. Перший тайм був фантастичним, але вдома у Кубку команда грала з клубом із Чемпіоншипу. Вочевидь цього недостатньо.

Несподіваний виліт Манчестер Юнайтед у матчі Кубка Англії проти Мідлсбро – 1:1 (7:8 пен.)

Поразка змінює настрій. Вболівальники думали, що вдома Манчестер Юнайтед виграє, і я був абсолютно впевнений, що вони здолають клуб із Чемпіоншипу. Але тепер тиску на клуб побільшає", — цитує Кіна Sky Sports.

Вже 23 лютого Манчестер Юнайтед проведе першу зустріч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко.

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