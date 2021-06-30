Півзахисник шведів Деян Кулусевскі розчарований пропущеним голом своєї команди на останніх секундах матчу 1/8 фіналу континентальної першості від "синьо-жовтих.

"Не так ми хотіли закінчити чемпіонат Європи. Коли дивився поєдинок збірної Франції (проти Швейцарії (3:4), – Футбол 24), сказав: "Футбол жорстокий".

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Тепер прийшла наша черга у цьому переконатися. Футбол багато нам дає, але ще більше забирає.

Ми створили достатньо моментів, щоб перемогти в основний час. Потім я був впевнений, що нас чекає серія пенальті. Але суперник забив на 120-й хвилині. Це – як ніж у серце", – цитує Кулусевскі офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, збірна України видряпала перемогу у збірної Швеції на останній хвилині додаткового часу і пробилась в 1/4 фіналу Євро-2020, де зустрінеться з Англією. Кулусевскі провів на полі 97 хвилин і "відзначився" жовтою карткою.

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