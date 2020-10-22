"Протягом багатьох років я був пов'язаний контрактом з Шахтарем і знаю, що таке чекати свого часу. І коли тренер Мірча Луческу довіряв мені місце в старті, то взагалі вважав себе найщасливішою людиною на світі. Думаю, що вчора такі ж емоції пережили і резервісти Шахтаря, яким не тільки пощастило дебютувати в Лізі чемпіонів, але і перемогти самого гранда – Реал. Таке, дійсно, може трапитись лише один раз в житті. І наші хлопці скористалися цим шансом, голосно заявивши про себе в найпрестижнішому європейському футбольному турнірі. Якщо відверто, то я не вірив у перемогу Шахтаря в Мадриді, але був переконаний, що зміна "гірників" не підведе в поєдинку з Реалом.

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Відчувалося, що Шахтар дуже добре підготувався до протистояння з Реалом, "гірники" знали, що мадридці завжди погано входять в сезон, що вони стають силою ближче до грудня, але це вже проблеми іспанського гранда. Головне, що Шахтар максимально скористався тим, що Реал перебуває не в найкращому фізичному стані. Думаю, про недооцінку "гірників" навіть у такому складі, не могло бути й мови. І тепер у Луїша Каштру приємний головний біль: кому віддати перевагу, коли провідні гравці повернуться? Адже їхні дублери порадували гарною організацією гри в обороні, філігранною технікою, вмінням цінувати м'яч, майстерно виходили з-під пресингу", – цитує Кобіна Meta-ratings.com.ua.

Нагадаємо, сенсаційна перемога над Реалом дозволила Шахтарю очолити групу B Ліги чемпіонів. Окрім мадридців, "гірникам" протистоятимуть Борусія М та Інтер.

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