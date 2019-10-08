Тепер Marathonbet віддає 3000 гривень новим клієнтам

Букмекерська контора Marathonbet завжди рада новим клієнтам і в жовтні спеціально для них запускає акцію Кешбек, в рамках якої Ви можете повернути 10% від своїх ставок за місяць.

Взяти участь зовсім просто.

Створюєте аккаунт на сайті Marathonbet.com, вносите депозит від 300 гривень з промокодом і робіть будь-які ставки – поодинокі або "експреси", передматчеві або live, на будь-які види спорту і ринки з коефіцієнтом від 1.50.

Впродовж кожного з п'яти тижнів Ви будете отримувати 10% від суми своїх ставок у вигляді Кешбеку в межах 600 гривень – за місяць можна повернути три тисячі!

Промоакція доступна для нових клієнтів з громадянством України, які зареєструвалися на сайті Marathonbet.com і живуть в Україні.

Перед реєстрацією і участю в даній промоакції обов'язково ознайомтеся з її умовами та положеннями на офіційному сайті Marathonbet.