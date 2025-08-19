Світ спорту – це арена не лише для атлетів, а й для брендів, що прагнуть підкорити нові вершини та здобути серця мільйонів фанатів. Український бренд Nemiroff вже давно довів свою здатність не лише виготовляти якісну продукцію, а й успішно виходити на глобальні ринки.

Нещодавно компанія здивувала багатьох, сміливо увірвавшись у світ англійського футболу, ставши партнером одразу чотирьох клубів Прем’єр-ліги – таких іменитих команд, як: Астон Вілла, що минулого сезону ледь не вибила ПСЖ на його шляху до тріумфу в ЛЧ, Вест Хем (виходив у фінал єврокубків не так давно), Евертон, де успішно виступає зірка збірної України Віталій Миколенко, та Фулхем, який набуває все більшої ваги та статусу в АПЛ. Але, як виявилося, це був лише перший крок на шляху до масштабної спортивної експансії.

Тепер бренд продовжує свою подорож на інший кінець світу – в самому серці Австралії

Український преміальний бренд горілки оголосив про багаторічне партнерство з Rugby Australia, ставши Офіційним та Ексклюзивним преміум-партнером одразу двох національних збірних Австралії з регбі – легендарних чоловіків Wallabies та жіночої команди Wallaroos. Ця угода, розрахована на три роки, відкриває унікальні можливості для просування українського продукту серед мільйонів фанатів регбі по всьому світу.

Днями під час престижного турніру The Rugby Championship чоловіча збірна Австралії досягла неймовірного результату. Програючи чемпіонам світу, непереможній Південній Африці, вдалося перевернути гру з 0:22 на підсумковий рахунок 38:22. ЗМІ всього світу заговорили про велике повернення Wallabies на сцену цього популярного спорту. Це історична перша перемога Австралії на Елліс Парк у Йоганнесбурзі з 1963 року. На гостьовій арені запанувала тиша, адже 60 тисяч фанатів щиро вірили, що існує аура непереможності "Спрінгбокс" – поки сюди не завітали Wallabies 17 серпня. Символічно, що спонсорська угода з чемпіоном у своїх Nemiroff на наших очах стає поєднанням амбітних та успішних брендів.

Чому саме регбі? Культура, що об'єднує нації

Вибір регбі не випадковий. Цей вид спорту – це не просто гра, а важлива частина австралійської національної ідентичності. Вболівальники збираються на стадіонах і біля екранів, щоб підтримати своїх героїв, а Nemiroff, як і раніше, прагне бути там, де вирують пристрасті та емоції.

Wallabies – це не просто команда, а справжня легенда світового спорту. Вони двічі ставали чемпіонами світу (у 1991 та 1999 роках) і є одним з головних суперників новозеландської команди All Blacks у культовій серії матчів Bledisloe Cup, що почалася ще у 1931 році. Ці протистояння є одними з найзапекліших та найстаріших в історії спорту. Сьогодні команда активно оновлює свій склад, готуючи молодих гравців до наступного Кубка світу 2027 року, щоб повернути собі світову корону.

Жіноча збірна Wallaroos також демонструє вражаючий прогрес. Заснована у 1994 році, команда останніми роками впевнено виходить на світову арену, здобуваючи перемоги над такими грандами, як Канада та Франція. Вони активно готуються до Кубка світу серед жінок у 2026 році й прагнуть закріпити свій статус серед трьох найкращих жіночих збірних світу. Кількість жіночих регбійних команд у світі за останнє десятиліття зросла більш ніж удвічі, і Wallaroos відіграють ключову роль у популяризації спорту серед дівчат і жінок в Австралії.

Партнерство як символ єднання та незламності

Це партнерство включає масштабну присутність бренду на цифрових платформах Rugby Australia, брендовані зони на стадіонах, інтеграції у соцмережі та ексклюзивні права на подачу продукції під час домашніх матчів збірних.

Юрій Сорочинський, CEO Nemiroff, підкреслює глибокий символізм цієї співпраці: "Nemiroff – це сила українського духу, який долає відстані та об’єднує людей любов’ю до спорту. Ми вже підкорили футбольні стадіони Англії, а тепер вирушаємо до Австралії, щоб поділитися нашою енергією з фанатами регбі. Партнерство з Wallabies та Wallaroos відкриває нові горизонти для нашого бренду та дозволяє показати світу, що український продукт може бути сміливим, успішним і надихати мільйони. Український прапор на кожній пляшці Nemiroff нагадуватиме, що наша країна – це земля сили, пристрасті та незламності".

Це партнерство – не просто комерційна угода. Воно є логічним продовженням міжнародної спортивної стратегії Nemiroff, що розпочалася з англійського футболу. Відтепер український продукт виходить на арену одного з найпопулярніших видів спорту Австралії, об’єднуючи вболівальників по всьому світу.

Коли бренд стає послом країни

Вихід українських брендів на міжнародні спортивні ринки має величезне значення. Він підвищує впізнаваність нашої країни у світі та створює приводи для гордості. Адже кожен раз, коли фанат у Лондоні, Сіднеї, Парижі чи Нью-Йорку бачить логотип Nemiroff, він бачить і частинку України.

Ця історія – це не просто новина про партнерство. Це історія про те, як українська компанія, яка походить з невеликого міста Немирів, перетворюється на світового гравця, що об’єднує культури та надихає людей своєю відвагою та незламним духом. Вона є яскравим прикладом того, що українські бренди здатні досягати успіху на найвищому рівні та представляти нашу країну з гордістю на будь-якій світовій арені.

Саме зараз, коли стартував новий сезон англійської Прем’єр-ліги та сезон регбі, є чудовий привід підтримати і спорт, і український бренд на світових аренах!