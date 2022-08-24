"Я вважаю, що ми добре розпочали матч, ми були сильними, продемонстрували менталітет переможців. У нас є якість, і ми повинні наполегливо працювати, щоб продовжувати рухатися в правильному напрямку.

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Ліга чемпіонів – чудовий турнір, в якому варто брати участь. Ми готувалися до цього, і тепер нам доведеться протистояти потужним командам. Найважливіше – завжди мати позитивний настрій. Перемога дає тобі впевненість у наступній грі", – цитує Отаменді офіційний сайт УЄФА.

До слова, саме досвідчений аргентинець відкрив рахунок у звітному матчі, відгукнувшись на подачу з флангу від Давіда Нереса.

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