"Теоретично я можу це уявити", – Суарес хоче, щоб Неймар повернувся в Барселону

Нападник Барселони Луїс Суарес зізнався, що йому не вистачає такого одноклубника, як форвард ПСЖ Неймар.

"Він був гравцем, який в роздягальні ділився з іншими щастям. Він був партнером, на обличчі якого завжди була посмішка. Звичайно, я сумую за цим. Нам потрібно було заповнити ту порожнечу, яку він залишив після себе.

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Ніколи не знаєш, що може трапитися у футболі. Зараз він насолоджується життям у Парижі. Його цілі зрозумілі. Але ви завжди хочете найкращого для своєї команди.

Я б хотів, щоб він був з нами. Теоретично я можу уявити собі його повернення, але ніхто не знає, як все станеться в майбутньому", – цитує Суареса Sport.es.

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