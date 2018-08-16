Теодорчик зацікавив 2 клуби з Серії А

Італія — 16:45 191
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Старт чемпіонату Італії може бути перенесений через обвал моста в Генуї
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Ла Ліга буде проводити матчі у Північній Америці: Реал та Барселона можуть зіграти в США вже у цьому сезоніІспанія — 14:52 970
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Кубок України: визначено дату проведення фіналу турніруКубок України — 14:07 879
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Зінченко все ще може покинути Манчестер Сіті – Бетіс та Жирона претендують на українцяАнглія — 13:08 912
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Україна зберегла позиції в оновленому рейтингу ФІФА, Франція вийшла у лідериЗбірна України — 12:34 1650
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