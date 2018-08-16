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Теодорчик зацікавив 2 клуби з Серії А

15:27 625 Читать на русском
Теодорчик зацікавив 2 клуби з Серії А
Лукаш Теодорчик / Фото ФК Андерлехт

Нападник Андерлехта Лукаш Теодорчик може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

Представники Лаціо та Удінезе зацікавлені у підписанні Лукаша Теодорчика, повідомляє видання nowinkitransferowе.

Як повідомлялось раніше, Андерлехт виставив свого 27-річного форварда на трасфер щоб розвантажити свою зарплатну звітність.

Андерлехт виставив на трансфер Теодорчика, – ЗМІ

За даними видання Transfermarkt, колишнього нападника Динамо оцінюють у 7,5 млн євро.

Нагадаємо, Лукаш виступав за київський клуб з 2014 по 2016 роки.

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