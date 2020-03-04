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Теодорчик відзначився пента-триком за Удінезе – фріульці відправили 13 м'ячів у ворота суперника

19:20 967 Читать на русском
Теодорчик відзначився пента-триком за Удінезе – фріульці відправили 13 м'ячів у ворота суперника
Лукаш Теодорчик / фото з відкритих джерел

Форвард Удінезе Лукаш Теодорчик став героєм товариської зустрічі проти К'ярлінс Мудзане із Серії D.

Удінезе знищив клуб К'ярлінс Мудзане із серії D у товариській зустрічі під час перерви в чемпіонаті Італії.

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Одним з героєв поєдинку став колишній нападник Динамо Лукаш Теодорчик. Поляк записав до свого активу одразу 5 голів. Ще 4 м'ячами відзначився Де Пауль, дубль до свого активу записав Несторовскі, а ще один гол забив Волас.

До слова, Теодорчик провів 9 поєдинків у складі Удінезе в поточному сезоні, виходячи на поле в основному на заміну. В активі поляка одна гольова передача.

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Теги
Удінезе Удінезе Італія Лукаш Теодорчик Лукаш Теодорчик Динамо Динамо
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