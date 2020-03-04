Теодорчик відзначився пента-триком за Удінезе – фріульці відправили 13 м'ячів у ворота суперника

Форвард Удінезе Лукаш Теодорчик став героєм товариської зустрічі проти К'ярлінс Мудзане із Серії D.

Удінезе знищив клуб К'ярлінс Мудзане із серії D у товариській зустрічі під час перерви в чемпіонаті Італії.

Мбокані продовжує розривати в Бельгії – екс-динамівець зробив хет-трик і наздогнав партнера Яремчука, Безуса та Пластуна

Одним з героєв поєдинку став колишній нападник Динамо Лукаш Теодорчик. Поляк записав до свого активу одразу 5 голів. Ще 4 м'ячами відзначився Де Пауль, дубль до свого активу записав Несторовскі, а ще один гол забив Волас.

До слова, Теодорчик провів 9 поєдинків у складі Удінезе в поточному сезоні, виходячи на поле в основному на заміну. В активі поляка одна гольова передача.

Наші за кордоном. Трофей Зінченка, вдалий вихід Маліновського, повернення Макаренка, стабільність Петряка