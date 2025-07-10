Аль-Хіляль на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Тео Ернандеса. Француз тривалий час чинив опір переїзду на Близький Схід, але акція протесту фанатів Атлетіко не дозволила йому повернутися в рідний клуб, тоді як зарплата в розмірі 20 млн євро на рік зробила свою справу.

Трансфер Тео Ернандеса з Мілана зірвався – названо дві причини

Згідно з Gazzetta dello Sport, Тео підписав з Аль-Хілялем трирічну угоду. Мілан виручив за цей трансфер 25 млн євро. В Аль-Хілялі Ернандес виступатиме під керівництвом екс-наставника Інтера Сімоне Індзагі.

Нагадаємо, що минулий сезон француз провів за Мілан вкрай нестабільно, а вболівальники часто звинувачували його в недостатній мотивації і поганих виступах.