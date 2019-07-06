Тео Ернандес офіційно став гравцем Мілана

Екс-захисник мадридського Реала Тео Ернандес підписав контракт з Міланом.

Захисник Тео Ернандес офіційно приєнався до Мілана, інформує Gazzetta dello Sport.

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За інформацією видання, Ернандес підписав повноцінний контракт з "россонері" терміном на 5 років. Transfermarkt зазначає, що сума трансферу склала 20 млн євро.

Нагадаємо, 21-річний захисник в минулому сезоні виступав за Реал Сосьєдад. Він виявився не потрібним Реалу після трансферу Ферлана Менді з Ліона. Ще один лівий захисник "королівського" клубу, Серхіо Регілон, відправився в оренду в Севілью.

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