Тео Ернандес визначився зі своїм майбутнім – зірку Мілана сватали в ПСЖ

Захисник Мілана Тео Ернандес розповів про свої плани щодо продовження кар'єри.

"Після моїх досягнень в Алавесі, цей рік став для мене найкращим. Я повинен сказати спасибі Мілану і Паоло Мальдіні. Невдача в Реалі? Там ніколи не буває легко, не кажучи вже про те, щоб бути основним у свій перший сезон, важко навіть в Атлетіко, де я виріс. В Сосьєдаді я теж не дуже добре впорався

Мілан домовився з Рангніком, – ЗМІ

Я хочу подякувати Мілану, тому що вони вірили в мене, Паоло Мальдіні вірив в мене, і я дійсно щасливий тут. Я дуже радий бути тут, і вирішив, що хочу залишитися з "россонері". У мене є чотирирічний контракт, і я дійсно щасливий тут", – цитує Ернандеса Football Italia.

Нагадаємо, останнім часом 22-річного француза пов'язували з переходом в ПСЖ. Преса вже навіть почала перераховувати імена кандидатів на заміну Ернандеса, серед яких згадували і захисника Динамо Віталія Миколенка.

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