Тенісне побиття і рекорд 40-річного Моліни у відеоогляді матчу Мальорка – Гранада – 2:6
18:46 - Читать на русском
Гранада розчавила Мальорку у битві борців за виживання. Дивіться відео голів та огляд матчу.
28’ Сальва Севілья
58’ Антоніо Раільйо
Луїс Суарес 6’
Серхіо Ескудеро 46’
Антоніо Пуертас 55’
Хорхе Моліна 69’
Мірто Узуні 78’
Хорхе Моліна 90’
6’ Луїс Суарес
28’ Сальва Севілья
46’ Серхіо Ескудеро
55’ Антоніо Пуертас
58’ Антоніо Раільйо
69’ Хорхе Моліна
78’ Мірто Узуні
90’ Хорхе Моліна
Перший тайм завершився нічиєю 1:1. Луїс Суарес найкраще зорієнтувався у карному майданчику, на що Мальорка відповіла гарматою 38-річного Сальви Севільї.
Гранада розтрощила Мальорку, забивши шість голів і покинувши зону вильоту – 40-річний Моліна оформив дубль
По перерві почалося побиття господарів і концерт іншого ветерана – Хорхе Моліни. Форвард Гранади оформив 2 голи+асист, ставши найстаршим автором дубля в історії Прімери (40 років і 15 днів). "Насриди" зупинилися на тенісному рахунку 6:2 і здобули надважливі 3 очки.
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