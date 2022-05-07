Гранада розчавила Мальорку у битві борців за виживання. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Перший тайм завершився нічиєю 1:1. Луїс Суарес найкраще зорієнтувався у карному майданчику, на що Мальорка відповіла гарматою 38-річного Сальви Севільї.

Гранада розтрощила Мальорку, забивши шість голів і покинувши зону вильоту – 40-річний Моліна оформив дубль

По перерві почалося побиття господарів і концерт іншого ветерана – Хорхе Моліни. Форвард Гранади оформив 2 голи+асист, ставши найстаршим автором дубля в історії Прімери (40 років і 15 днів). "Насриди" зупинилися на тенісному рахунку 6:2 і здобули надважливі 3 очки.