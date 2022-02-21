Напружена ситуація між Україною та Росією стала проблемою для проведення тендеру з єдиного пулу УПЛ у заплановані дати.

Тендер планують провести 25 лютого через напружену політичну ситуацію, повідомляє ТаТоТаке.

УПЛ підтвердила участь Setanta Sports у тендері на трансляцію матчів чемпіонату України

У цю дату стартує прийом заявок, а триватиме він протягом 2-3 тижнів. Клуби вже отримали тендерну документацію. Вони не прислали у відповідь жодних заперечень чи зауважень.

Нагадаємо, раніше керівництво вітчизняного чемпіонату підтвердило намір створити єдиний телепул. Головні претенденти на підписання контракту – Setanta, DAZN, MEGOGO і ті-таки канали "Футбол".

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