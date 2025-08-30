Головний тренер Байєра Ерік Тен Хаг може залишитися без роботи найближчим часом.

У першому турі Бундесліги Байєр програв Хоффенхайму (1:2). Такий результат не сподобався керівництву леверкузенців, яке готове розглянути звільнення Еріка Тен Хага.

Як повідомляє Bild, після поразки та невиразної гри у першому матчі перед Тен Хагом поставили завдання виграти у Вердера. В іншому випадку під час міжнародної паузи почнуться дебати про його майбутнє в команді.

Усередині клубу вважають, що Байєр достатньо сильний, щоб боротися за перше місце в Бундеслізі. Тен Хаг повинен перетворити своїх підопічних на команду-переможця з чітким планом на гру.

Леверкузенці зіграють проти Вердера у суботу, 30 серпня. Стартовий свисток пролунає о 16:30 за київським часом.

