"Я працюю з Аяксом і поки не чув нічого цікавого. Ми хочемо виграти титули, і в цьому сезоні ми маємо серйозну конкуренцію з боку ПСВ, а також Фейєноорда.

Манчестер Юнайтед розпочав перемовини з екс-тренером Барселони

Подібні чутки мене не відволікають, але завжди приємно, коли клуби такого рівня проявляють інтерес", – цитує De Telegraaf.

Нагадаємо, 21 листопада Манчестер Юнайтед оголосив про відставку Уле Гуннара Сульшера. Однак нового тренера манкуніанці поки не знайшло. Раніше повідомлялося, що Зінедін Зідан вже відмовився від цієї роботи. Ерік Тен Хаг нібито перебуває у списку кандидатів, яких розглядає клуб.

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