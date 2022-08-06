Під час прес-конференції один із журналістів вкотре хотів підняти тему передчасного від'їзду Роналду зі стадіону під час матчу з Райо Вальєкано. Нідерландець не піддався на провокацію і натякнув, що журналісту потрібно краще дослідити тему, а вже потім ставити запитання.

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"Повинен відзначити, що в тій ситуації багато гравців пішли зі стадіону, але в центрі уваги перебуває Кріштіану. Це не правильно. Проведіть розслідування, і ви з'ясуйте, що так вчинило кілька футболістів.

У нас у розпорядженні знаходиться топовий нападник, він тут у команді. Я цьому дуже радий. Роналду працює на тренуваннях старанно та наполегливо", – заявив Тен Хаг.

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