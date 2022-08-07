"Звичайно, це невдача і справжнє розчарування. Я від початку знав, що буде нелегко. Ми пропустили два м'ячі, і це було не дуже добре з точки зору організації. Ми припустилися помилок з м'ячем та організаційних помилок у захисті.

Історичне фіаско у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Брайтон – 1:2

Зрозуміло, що у другому таймі ми були кращими у півзахисті з Еріксеном нижче та з Роналду, який діяв вище. Ми створювали моменти, у Рашфорда були два хороші шанси. Шкода, що ми не забили.

Я незадоволений, зовсім незадоволений. Ми програли, і в цьому не було потреби. Ми маємо діяти краще. Ми повинні засвоїти уроки цієї поразки. Можемо досягти більшого з тими гравцями, які у нас є", – сказав Тен Хаг в ефірі BT Sport.

Манчестер Юнайтед вперше в історії програв Брайтону вдома – Роналду не врятував провальний дебют Тен Хага в АПЛ