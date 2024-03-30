Керманич МЮ Ерік Тен Хаг намагається не зважати на тиск щодо його майбутнього.

Результати "дияволів" дещо покращились, проте це не заважає пресі сватати нових тренерів на заміну нідерландцю (Гарет Саутгейт, Гері О'Ніл, Грем Поттер).

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"Мене це не хвилює. Я зосереджений на процесі, на грі якнайкращого рівня. У Манчестер Юнайтед навколо клубу, команди, менеджера та гравців завжди буде галас. Така проблема постійно постає тут, але я не зважаю на неї", – цитує Тен Хага інсайдер Фабріціо Романо.

Додамо, що Манчестер Юнайтед ще може врятувати загалом невдалий сезон. У півфіналі Кубка Англії "дияволи" зіграють зі скромним Ковентрі, а в чемпіонаті намагаються триматися поблизу топ-4 і таки пробитися в ЛЧ.

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