"Перш за все це вимоги, вимоги. Ти або робиш це, або вилітаєш і не граєш. Спочатку все сприймалося якось так: "Ти справді робитимеш це чи ні? А якщо великий гравець не буде виконувати це, що ти з ним зробиш? Покараєш його чи ні?". І Тен Хаг це робив, робив багато разів. Він зробив це з Кріштіану Роналду, він зробив це з Джейдоном Санчо, Маркусом Рашфордом також.

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Навіть у важливі моменти немає жодних винятків. До матчу з Вулвс Маркус підійшов, можливо, в найкращій формі, але зробив дещо неправильно. Тренер просто залишив його в запасі, і всі такі: "Вау. Як так, це наш головний гравець, він потрібен нам!".

А потім стало зрозуміло, що так і має бути. Тому що інакше молоді гравці дивитимуться на все це і думатимуть: "Пф, якщо він зараз нічого не робить з ними, то наступного разу він не зробить нічого і зі мною".

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До Рашфорда висуваються високі вимоги. Він має бути стабільним у всьому. Не лише у грі, у голах, у загальному рівні виступів, а й за межами поля. Очевидно, Маркус прийняв це правильно, розпочав матч на лавці, а потім забив переможний гол. Кінець історії. А потім Тен Хаг з Рашфордом йдуть по полю разом, усміхаються. Так і має бути.

Я батько, і ти теж батько, Ріо, тому розумієш ці ситуації. Іноді у будинку потрібно встановлювати правила. Якщо цього не зробити, то незабаром вже діти стануть господарями будинку", – резюмував Фернандеш в інтерв'ю Ріо Фердінанду для BT Sport.

“You do it, or you’re out!”



“He did it with Cristiano, he did it with Jadon, he did it with Marcus…”@B_Fernandes8 breaks down what it has been like to work with Erik ten Hag, and what he expects of his players #BetweenTheLines | @rioferdy5 | https://t.co/EjQgOwTe18 pic.twitter.com/I46idmWjR1 — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 23, 2023

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