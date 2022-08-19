"Повторюся: Кріштіану входить у наші плани. Це все що я можу сказати. Не розумію, чому концентрують увагу на цьому. З Брентфордом така гра і таке ставлення були з боку всієї команди, включно з Роналду.

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Звісно, ​​я залишився незадоволений. Базові речі повинні добре виконуватись. І це починається із правильного ставлення до справи. На полі потрібний бойовий дух, а я його не помітив з першої хвилини. Футболісти грали не дуже добре, багато що пішло не так. Не варто говорити про тактику, коли неправильне ставлення.

Я знаю про дербі з Ліверпулем. Ми історичні конкуренти. Манчестер Юнайтед повинен перемагати у кожній грі, але в цій – особливо. Потрібно дивитися на себе. Діяти як команда і дотримуватись принципів – тоді з'являється впевненість", – цитує Тен Хага Sky Sports.

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